Extinguido el incendio de Taboada (Lugo) tras calcinar más de 46 hectáreas

Continúan controlados los de Monfero (A Coruña) y Ourol (Lugo) SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

El incendio de Taboada (Lugo), que se inició a las 16.44 del martes en la parroquia de Insua, se ha dado por extinguido este jueves a las 19.40 horas tras calcinar 46,63 hectáreas.

En concreto, 41,1 hectáreas monte arbolado y 5,53 de monte raso. Para su extinción, se han movilizado a cinco técnicos, 16 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y seis aviones.

Continúan controlados los incendios de Monfero (A Coruña) y Ourol (Lugo). El de Monfero se registró el miércoles a las 14.26 en la parroquia de O Alto do Xestoso. Hasta el momento, para su extinción se han desplazado un técnico, 16 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

El de Ourol fue declarado cerca del mediodía del miércoles, a las 13.35 horas en Merille. Hasta allí se han movilizado dos técnicos, 10 agentes, 20 brigadas, 17 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.