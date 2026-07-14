Extinguido el incendio de Vimianzo-Laxe, en la Costa da Morte, tras quemar casi 230 hectáreas

Helicópteros bombarderos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). El fuego, originado el sábado por la tarde, continúa sin estar controlado y la superficie a - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado en los ayuntamientos coruñeses de Vimianzo y Laxe, que se fusionó en un único fuego, ha quedado extinguido a las 14,00 horas de este martes tras afectar a una superficie de 228,58 hectáreas, de las que 177,8 fueron de monte arbolado y las 50,78 restantes de raso.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural este martes han quedado extinguidas las llamas que se originaron el pasado sábado en la parroquia de Salto, en Vimianzo, a las 20,16 horas; y en la parroquia de Nande, en Laxe, a las 21,55 horas del mismo día.

En su extinción se han movilizado, de forma acumulada y conjunta, cuatro técnicos, 56 agentes, 69 brigadas, 62 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y un avión.

Por su parte, continua estabilizado el incendio forestal iniciado desde el lunes a las 18,47 horas en la parroquia de Soutordei, en Ribas de Sil (Lugo) y que, según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 180 hectáreas.

En este fuego, que se inició a las 18,22 horas del sábado, fue necesario declarar la Situación 2, de forma preventiva, por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

Para la extinción de este incendio se han movilizado, hasta el momento y de forma acumulada, ocho técnicos, 40 agentes, 58 brigadas, 44 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.