Fademur instará el jueves durante el Día Internacional das Mulleres Rurais a trabajar por una PAC "más justa"

Rueda de prensa de Fademur Galicia - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur) ha anunciado la celebración del Día Internacional das Mulleres Rurais, un acto que se celebrará este jueves en Lugo y en el que se reivindicarán, entre otros mensajes, la necesidad de trabajar por una PAC "más justa".

En rueda de prensa, la presidenta y la secretaria xeral de Fademur Galicia, Verónica Marcos y Rosa Arcos, han detallado que la convocatoria coincide además con el 20 aniversario de la entidad, y se prevé que asistirán más de 1.000 mujeres. En el marco del evento, desde Fademur buscan poner encima de la mesa las principales reivindicaciones y objetivos de mejora para las mujeres del rural.

Según ha explicado Arcos, este es un año de "especial importancia" porque la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lo declaró como Año Internacional de las Mujeres Agricultoras.

Sin embargo, las mujeres continúan sufriendo dificultades para acceder a la tierra o al crédito. De hecho, han apuntado que las ayudas a la PAC son inferiores para ellas en un 38%, con respecto a las que reciben los hombres.

Por eso, han instado a trabajar para que en 2028 la próxima Política Agraria Común que entre en vigor sea "más justa, igualitaria y con visión de género" y han subrayado la necesidad de seguir trabajando para incrementar la representación de las mujeres en los órganos de dirección.

En este sentido, han reclamado a la Xunta de Galicia que impulse el Estatuto das Mulleres do Rural de Galicia, texto cuya elaboración fue aprobada hace ya tres legislaturas en el Parlamento, y que sigue sin materializarse.

ACTO EN LUGO

Además, el acto previsto este jueves, 15 de octubre, también busca poner el foco sobre las mujeres emprendedoras, a las que se habilitó una zona de exposición y venta con alrededor de 40 expositores de artesanía y productos alimentarios.

El evento empezará a las 10.30 horas en el Pazo de Congresos e Feiras de Lugo y se extenderá hasta las 14.00 horas de la tarde. Durante la jornada está prevista la intervención de la valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño; un coloquio entre mujeres emprendedoras; y la presentación de los premios Maria José Arcos, además de diversas actuaciones musicales.

Sobre los galardones, las representantes de Fademur Galicia han apuntado que se trata de una novedad que busca reconocer a mujeres que por su trabajo, trayectoria, militancia o aportaciones en diversos ámbitos, son referentes en el medio rural gallego.

Su nombre sirve como homenaje y recuerdo a la figura de la propia María José Arcos; trabajadora de Unións Agrarias, sindicalista y figura "fundamental" en la creación e posta en marcha de Fademur.