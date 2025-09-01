La feria Abanca Semana Verde celebrará del 4 al 7 de junio una nueva edición

PONTEVEDRA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia celebrará una nueva edición del 4 al 7 de junio de 2026. Con ella, pretende convertirse "una vez más en el gran certamen multisectorial de comercio y ocio del noroeste peninsular", señala la organización.

En cuanto a su exposición, contará con sus consolidados certámenes paralelo, el XXIX Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el XV Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur y también la XII Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca.

A ellos se unirá la segunda edición del Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show y, como es habitual, otros muchos sectores que irán desde ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, jardinería o herramienta hasta mobiliario, decoración o artesanía.

En cuanto a su programa, incluirá nuevamente actividades para profesionales y público general, sumando novedades a las propuestas ya clásicas en la feria.

En su pasada convocatoria, celebrada del 5 al 8 de junio de este año, reunió a 758 expositores directos de ocho países, "convirtiéndose en la mayor de los últimos dieciocho años y en la más internacional de los últimos veinte".

Además, registró cifras récord en la exposición de su salón de turismo y añadió el sector de la belleza a través de un certamen paralelo propio. Por otra parte, volvió a ofrecer más de 200 actividades de las que pudieron disfrutar 112.200 visitantes, un 32% más que en la edición anterior y su mejor cifra desde que se declarara la pandemia.