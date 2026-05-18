Fiscalía y Defensa do Monte se reúnen para reforzar la coordinación ante la nueva campaña de prevención de fuegos

Imagen de la reunión. - FISCALÍA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, se ha reunido con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, y con integrantes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Consellería do Medio Rural con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional ante la nueva campaña de prevención de incendios forestales de 2026.

Durante el encuentro, según informa la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado, se han abordado distintas cuestiones estratégicas relacionadas con la prevención, la investigación y la persecución penal de los incendios forestales, una materia en la que la Fiscalía de Galicia desempeña un papel "fundamental".

También han analizado la incorporación de las nuevas tecnologías a la investigación de los delitos de incendios forestales, destacando el empleo de herramientas de análisis avanzada, sistemas de geolocalización, drones y técnicas de investigación que permiten mejorar la eficacia en la identificación del origen de los fuegos y sus autores.

Además, se ha puesto en valor la necesidad de reforzar la cooperación transfronteriza entre España y Portugal y se ha hablado del desarrollo del Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga), que establece los medios, recursos y medidas de prevención, vigilancia y respuesta frente a los incendios.

La Fiscalía Superior de Galicia ha cerrado el comunicado reafirmando su compromiso con la protección del medio natural, la seguridad de las personas y la defensa del interés público, incidiendo en la importancia de la prevención, de la investigación y de la respuesta penal frente a conductas delictivas.