El Foro Económico de Galicia alerta de la falta de relevo generacional en el agro y pide una estrategia global

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico de Galicia ha pedido una estrategia global de relevo generacional en el agro que tenga en cuenta las diferentes necesidades de las personas que llegan al sector, porque la tradicional sucesión familiar es "insuficiente".

La entidad ha presentado este jueves el informe 'O relevo xeracional no sector agrario galego: retos e oportunidades', elaborado por el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Edelmiro López Iglesias, y el investigador de la misma universidad, Francisco José Ónega López.

Según ha expuesto López, como contexto hay que destacar la caída de la mano de obra agraria en Galicia en las últimas cuatro décadas, limitándose a 50.000 personas, a diferencia de los más de 400.000 que se registraban en 1985.

Esto, se suma al envejecimiento del sector, ya que el censo agrario de 2020 apunta que aproximadamente de las 75.000 explotaciones agrarias que había en Galicia, sólo un 3,5% tenían a su frente a una persona de menos de 35 años. En cambio, casi la mitad, el 48,3%, tenían 65 años o más.

En cuanto a los agricultores jóvenes, se ha constatado un peso mucho mayor en las unidades especializadas en las principales producciones ganaderas: vacuno de leche, de carne, porcino y aves. Mientras que el envejecimiento es especialmente acusado en las explotaciones no especializadas y en ciertos cultivos.

Ónega ha señalado que esta no es una cuestión que afecta solo a Galicia. De hecho, la "preocupación" por el relevo generacional "ha ganado fuerza" en la Comisión Europea. "Tradicionalmente la agricultura era familiar y el relevo también, sin embargo, ya desde hace unos años desde el ámbito político ven que este relevo no es suficiente y es necesario contemplar una manera diferente", ha expresado.

Así, aparece el concepto de las personas nuevas entrantes que empiezan en la agricultura sin tener pasado familiar agrario, al menos no inmediato. Para ayudar a estas personas, es "necesario" aportar apoyo financiero, pero también facilitar el acceso a la tierra; mejorar el acceso a formación y a la capacitación técnica, y proporcionarles un acompañamiento o tutorización en sus inicios.

Una labor que, han subrayado, requiere de la coordinación de esas diferentes actividades, ya sean financiadas por fondos europeos, fondos del Estado, o autonómicos.

Preguntado por los medios sobre las posibles consecuencias de no producirse este relevo generacional, López ha apuntado que a medio largo plazo puede afectar a la producción de alimentos; a la conservación de recursos naturales y biodiversidad y a la gestión del territorio.

"Lo que puede pasar es que el problema nos estalle en la cara con riesgos como el desabastecimiento alimentario o los incendios forestales. Por eso es relevante, no solo desde el punto de vista sectorial. Tiene mucha implicación", ha trasladado.