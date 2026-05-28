Un foro con más de 200 asistentes busca recetas para un rural resiliente frente a los incendios

Foro Territorio Rural Resiliente - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, ha acogido este jueves, 28 de mayo, un foro con más de 200 asistentes de cara a sentar las bases para una "alianza" en Galicia con la que conseguir un rural "más resiliente" frente a los incendios forestales.

El Foro Territorio Rural Resiliente es una iniciativa impulsada desde la sociedad civil por la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago (LaboraTe) en colaboración con la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y el Colexio de Xornalistas de Galicia.

Esta cita es la etapa final de un proceso colectivo previo en el que 120 expertos han participado durante los últimos tres meses en seis mesas de trabajo.

La intención es crear una hoja de ruta con la que dar continuidad a esta cita. La intención es contribuir a un rural más activo en lucha contra el abandono. Un territorio resiliente ante el fuego que afronte retos económicos, demográficos, climáticos y ambientales a través de una mejor ordenación y gestión territorial.

El conselleiro de Emprego, José González, ha sido el encargado de cerrar este encuentro, en donde ha destacado la importancia de la colaboración público-privada. Subraya la importancia de la estrategia de emprendimiento, que contará con la Rede Ultreia como uno de los ejes.

Incide en que la Rede Ultreia busca compartir recursos, generar sinergias y evitar duplicidades en la atención al emprendimiento. Actualmente, cuenta con cerca de 140 entidades adheridas, al tiempo que anima a aquellas interesadas a sumarse.