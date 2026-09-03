Galicia contará con 19 millones del Fondo de Solidaridad de la UE para recuperar zonas de incendios de 2025

Archivo - Dos caballos en medio de los montes quemados de la sierra de san Mamede, a 10 de septiembre de 2025, en Ourense, Galicia (España). En la provincia de Ourense se han calcinado más de 147.000 hectáreas en lo que va de 2025, convirtiéndose en la pr - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibirá 18,9 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), destinados a paliar los severos daños medioambientales, sociales y económicos provocados por la ola de incendios de 2025.

El pasado mes de junio, el Consejo de la Unión Europea aprobó la asignación a España de 120,55 millones procedentes del Fondo de Solidaridad de la UE. Tras esta aprobación, el Ministerio de Hacienda ha comunicado la distribución de estos fondos entre las administraciones beneficiarias.

En el caso de las comunidades, Castilla y León y Galicia son las que mayor volumen de gasto asociado a la catástrofe han reportado. Dentro del procedimiento habitual del Fondo de Solidaridad, la Comisión Europea aprobó en junio un anticipo de 30,13 millones de euros (el 25% de la ayuda total), de los que Galicia recibirá cerca de 4,8 millones, que, a su vez, supone el 25% de la ayuda total que recibirá esta comunidad.

Según informa el Ministerio de Hacienda este jueves en un comunicado, la ayuda se destinará a sufragar el gasto incurrido en las operaciones de emergencia, atención y reconstrucción realizadas sobre el terreno desde el 8 de agosto de 2025, fecha en la que los gastos de recuperación pasan a ser oficialmente subvencionables.

El objetivo del FSUE es complementar los esfuerzos de los Estados afectados por graves desastres naturales y emergencias graves. Para ello, cubre parte del gasto público destinado a las operaciones urgentes de primera necesidad y de recuperación, entre las que se encuentran: restauración de infraestructuras, recuperación del entorno y de servicios ciudadanos.

El año pasado, la UE aprobó la concesión de 946 millones de euros con cargo al FSUE para paliar los efectos de la DANA que afectó gravemente a la Comunitat