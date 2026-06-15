Galicia contará este verano con un simulador de propagación de incendios para predecir su evolución

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha desarrollado un nuevo sistema que simula la propagación de los grandes incendios forestales para tratar de anticipar su comportamiento en las horas siguientes y predecir su evolución y expansión y, de este modo, facilitar el apoyo en la toma de decisiones de gestión en tiempo real.

Así lo ha trasladado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios tras la reunión semanal de su Ejecutivo, donde ha asegurado que estará operativo ya este verano.

Tal y como ha explicado, el servicio, diseñado y puesto en marcha por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través de MeteoGalicia, se denomina Sistema de Propagación de Incendios de Galicia (Spigal) y permitirá dotar al operativo de lucha contra el fuego autonómico de una herramienta tecnológica propia con "capacidad para adaptarse a la realidad en vivo, comparar distintos escenarios de evolución de un mismo incendio y evaluar las medidas y actuaciones en materia de extinción".

Según ha detallado la Xunta, el programa ha superado ya una fase de pruebas a partir de los datos reales de los incendios del verano pasado y está listo para entrar en funcionamiento de forma preoperativa.

FUNCIONAMIENTO

El sistema lleva un visor asociado en el que integra los datos en tiempo real (hora y localización del inicio, humo, viento, vegetación...) con el objetivo de que las simulaciones obtenidas se puedan ajustar de forma continua, pero también permite calcular la propagación de incendios que llevan tiempo activos y tienen ya un perímetro determinado.

Además, cuenta con gran capacidad de procesamiento, lo que, ha destacado, "garantiza resultados rápidos, ofreciendo en 30 minutos una simulación de cuál va a ser la evolución del fuego en las siguientes 12 horas".

También permite simular la generación de "focos secundarios por el transporte de pavesas o prevenir hacia dónde avanzarán las llamas", estimar la humedad de la vegetación de forma dinámica teniendo en cuenta condiciones meteorológicas cambiantes como la lluvia o el ciclo diurno e incorporar en tiempo real al sistema las actuaciones ejecutadas por el dispositivo de extinción de incendios dependiente de Medio Rural para evitar que se propague.

Para obtener esta herramienta, MeteoGalicia trabajó meses en el desarrollo de una versión propia del sistema de referencia internacional WRF-Fire que integra, por un lado, un modelo meteorológico de alta resolución (WRF) y, por otro, un modelo de comportamiento del fuego (Fire). Esto, ha detallado, permite simular de forma conjunta y simultánea la evolución de la atmósfera y la del incendio, una capacidad que se convierte en la principal ventaja que ofrece Spigal frente a los modelos convencionales.

LIMPIEZA FRANJAS SECUNDARIAS

Por otro lado, la Xunta ha informado de que la Administración autonómica, a través del convenio de colaboración con Seaga para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, ha realizado actuaciones preventivas en algo más de 2.600 parcelas de 70 parroquias priorizadas de toda Galicia. Además, se actuó en cerca de 200 kilómetros de vías municipales.

Según ha señalado la Xunta, las comprobaciones correspondientes a este 2026 acaban de comenzar, toda vez que los titulares de los predios en franjas tuvieron hasta el 31 de mayo para llevar a cabo la limpieza.

Por lo tanto, es a partir de esta fecha cuando Seaga puede colaborar en la inspección y posterior ejecución subsidiaria, en su caso, siempre que los ayuntamientos lo soliciten dentro de lo que ofrece este convenio.

Hasta el momento, un total de 299 ayuntamientos solicitaron su adhesión al convenio, de los cuales 275 tienen ya el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales aprobado. Los municipios que actualmente no solicitaron su adhesión son Narón, Oleiros y Sada, en la provincia de A Coruña; Abadín, Castroverde, Cervantes, Meira y Muras, en Lugo; Ramirás y Viana do Bolo, en Ourense; y A Illa de Arousa, Vigo, Vila de Cruces y Rodeiro, en la provincia de Pontevedra.

Asimismo, la Xunta ha detallado que se fijó de plazo hasta el 31 de marzo para que los ayuntamientos enviaran la planificación y solicitaran actuaciones al amparo del convenio, pero solo el 30% cumplieron este plazo.

En la actualidad, el 50% de los ayuntamientos (152) pidieron la realización de estos trabajos, mayoritariamente para acometer actuaciones en vías de titularidad municipal (el 56%), que no son franjas secundarias, y también para la realización de ejecuciones subsidiarias (el 26%), para inspecciones (27%) y seis municipios solicitaron ejemplares de árboles compatibles.