Galicia cuenta con más de 82.000 jabalís, según cálculos de la Xunta

Galicia cuenta con más de 82.000 jabalís, con una densidad de 2,77 ejemplares por kilómetro cuadrado, según cálculos realizados por la Xunta mediante proyectos pilotos y estimaciones de ejemplares cazados.

Según ha explicado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, las estimaciones son de que hay "entre 75.300 y 90.600" ejemplares en Galicia.

Apunta que la Xunta ha realizado este estudio ante la "ausencia" de un censo a nivel España al que se había comprometido el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Señala que para estos datos se toma como referencia que se capturaron 18.884 jabalís en Galicia en la última campaña de caza, una cifra que se eleva a 92.000 ejemplares en los últimos cinco años, más que el censo global actual.

La Xunta indica que hay estudios científicos que indican que Galicia es una de las áreas con mayor densidad de jabalí en toda Europa.

De ello ha informado la conselleira con motivo de una reunión en Santiago con el Consello Galego de Colexios Veterinarios, en donde ha señalado que los veterinarios están "muy preocupados" por los riesgos de la peste porcina.

MEDIDAS

Después de que haya terminado la emergencia cinegética, que afectó al 83% de la superficie gallega, la Xunta agilizará entre el 1 de marzo y el 30 de junio --periodo en el que se centran los daños en cultivos-- las autorizaciones de las medidas para la prevención de daños.

Así, en el caso de días hábiles la solicitud deberá realizarse con una antelación de 24 horas respecto a la fecha en la que se quiere realizar la medida de control y de 48 horas si coincide con una jornada inhábil.

Entre las medidas de refuerzo de los cuatro próximos cuatro meses se incluye que podrán autorizarse de inmediato batidas (con armas o en la modalidad disuasoria) y esperas con perros en determinado tipo de terrenos, así como la instalación de jaulas trampa.

Medio Ambiente indica que desde la instalación de jaulas trampa en 2023 van 150 ejemplares capturados por este método. Vázquez avanza que se van a comprar nuevas jaulas de mayores dimensiones para un mejor servicio a municipios que lo soliciten.

También se desarrollarán protocolos específicos par la instalación de jaulas-trampa en explotaciones agrícolas o ganaderas con presencia reiterada de jabalís, así como en espacios naturales como las dunas de Corrubedo o del parque natural de las Illas Atlánticas.