Galicia reclama al Ministerio "medidas de control" ante el acuerdo con Mercosur

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, "medidas de control" ante el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur.

Así se ha expresado en declaraciones previas, junto a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, a la Conferencia Sectorial de Pesca y de Agricultura y el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrados telemáticamente.

Al respecto, la conselleira do Medio Rural recuerda que los ganaderos se están manifestando en Galicia y otras comunidades "porque es un acuerdo que preocupa muchísimo y que causa incertidumbre en el sector".

Requiere saber "qué medidas de control van a establecer a mayores de las ya existente en las fronteras de España para controlar cuánta producción de esos países del Mercosur entra en España y en qué condiciones".

"Algo que les preocupa muchísimo a los ganaderos y a los agricultores es que ningún producto que entre en España tenga unas condiciones inferiores a las que tengan los producidos aquí", de modo que "cumplan las mismas exigencias que tienen que cumplir" en España.

Remarca como "importantísimo" que se cumpla con la "salvaguarda de ese 5%", de forma que el acuerdo se suspenda si la importaciones de América Latina suben de ese nivel o hay una caída de ese grado en los precios europeos. "Eso es una línea roja que no se debe pasar", deja claro.

También demanda que los 45.000 millones adicionales que se compromete por el acuerdo con Mercosur "vayan enfocados directamente al sector primario".

Paralelamente, la conselleira requiere una financiación adecuada para el sector primario en el nuevo periodo plurianual 2028-2034. También se ha referido a las nuevas enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa, sobre la cual están "muy preocupados" los productores, para lo cual pide unas indemnizaciones "iguales" en todo el país, que se saque a la enfermedad de la categoría A y que se impulse una vacuna.

PESCA

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha incidido en que están "contentos" de que se llegase a un acuerdo entre el Ministerio de Pesca y cofradías para flexibilizar el nuevo reglamento de control pesquero y de que el Gobierno "rectificase" su postura inicial.

En lo tocante al nuevo marco financiero plurianual, lamenta la falta de información desde octubre para la creación de un grupo de trabajo.

Respecto a los Totales Admisible de Captura (TAC) y cuotas para este año, la conselleira do Mar insiste en que "no fueron todo los buenos que se necesitan". El Consello Galego de Pesca ha aprobado, por unanimidad, el dictamen con las propuestas con las que se buscará "paliar" el resultado.

También ha indicado Villaverde que "otro de los temas que preocupan" es la decisión de Marruecos de prohibir la exportación de sardinas congeladas a partir del 1 de febrero. Pide al ministro Planas que "exija el cumplimiento del acuerdo que se tiene de comercio con Marruecos".

CONVOCATORIA DE 15 MILLONES PARA SILVICULTURA

Previamente este martes, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado terrenos forestales propiedad de la comunidad de montes vecinales de Loureiro, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), donde destacó la apuesta del Gobierno autonómico por la silvicultura de coníferas y frondosas a través de una nueva convocatoria con un presupuesto de 15 millones hasta 2027.

La partida está dividida en tres líneas diferentes destinadas a la silvicultura productiva orientada a la obtención de madera, a la gestión forestal activa de masas de frondosas autóctonas y a la recuperación y mejora de bosques de castaña. El plazo de la convocatoria está abierto hasta el 20 de febrero.