Galicia urge al gobierno medidas de apoyo al sector agroganadero adaptadas a la realidad del territorio

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha reclamado al Gobierno central medidas estructurales de apoyo al sector agroganadero y ha exigido que se tenga en cuenta la realidad de cada territorio a la hora de llevar a cabo estas actuaciones, que deben ejecutarse de manera urgente.

Así lo trasladó este miércoles la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, en la que se ha dirigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para hacer estas reclamaciones.

En este escenario, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo gallego con este sector y ha asegurado que la Xunta estará "siempre a un lado de las personas que trabajan en este campo" para defender sus intereses.

En su turno de palabra, la titular do Medio Rural ha manifestado su preocupación ante la pérdida de presupuesto de la nueva PAC a partir de 2028, de por lo menos un 20% en comparación con el actual período. Así, ha instado al Ministerio a seguir defiendo una PAC fuerte y bien dotada, que disfrute por lo menos con el mismo presupuesto que en la actualidad; con el objetivo de que sea una herramienta eficaz para la estabilidad y el desarrollo del sector primario, adaptada al contexto agrario, climático y productivo de cada Estado miembro, en línea con la posición común firmada en el Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios de septiembre de 2025.

Gómez ha apostado por configurar un debate en el que se incluyan todos los actores implicados en la preparación del Plan Estratégico de España de cara a la nueva PAC (comunidades autónomas, Gobierno central y asociaciones del sector), en el que todas las partes expongan sus necesidades para lograr una postura compartida y consensuada "sin la premura de una contestación limitada a unos pocos minutos y asignada por turno", como en esta Conferencia Sectorial.

Además, ha reclamado la necesidad de ahondar en soluciones con un enfoque más regional, por lo que ha apurado al Gobierno central a convocar a las comunidades autónomas, con la mayor brevedad posible, a un grupo de trabajo en el que poder debatir y poner en común las líneas de actuación de la futura PAC "tal y como se había acordado". Solo de este modo, ha asegurado, es posible identificar prioridades comunes y defender con solidez los intereses del sector agrario ante las próximas negociaciones. En este contexto, ha abogado por una posición agraria cohesionada que traslada a las necesidades y particularidades de los distintos territorios y sistemas productivos.

DEMANDAS DE GALICIA

La conselleira también ha incidido en la importancia del "diálogo y el trabajo conjunto" para poder avanzar en soluciones ante las cuestiones que está atravesando el sector primario gallego, como es el caso de los precios de la leche en Galicia.

A este respecto, ha recordado las reiteradas solicitudes de reuniones con el ministro Luis Planas para abordar esta situación. Unas peticiones que, ha afirmado la titular de Medio Rural, no obtuvieron respuesta.

Del mismo modo, ha mostrado su rechazo a los criterios de reparto de las ayudas estatales para la compra de fertilizantes, en las que los profesionales gallegos resultaron perjudicados, ya que se emplearon únicamente criterios relativos a la Superficie Agraria Útil (SAU), sin tener en cuenta el tipo de cultivo y la realidad de la distribución territorial gallega, con una gran presencia de minifundio.

María José Gómez ha hecho referencia también a cuestiones como el desarrollo de una vacuna marcada para la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC); la apertura de mercados para exportar bovinos al norte de África o la peste porcina africana; urgiendo un compromiso firme y decidido por parte del Gobierno central.

En relación con la cobertura de los seguros agrarios, ha recordado que la Xunta ya demandó en repetidas ocasiones la necesidad de ampliar las enfermedades subvencionables para incluir dolencias como el mildio o la DNC. En este sentido, la Xunta ha defendido incrementar también las subvenciones para motivar su contratación y proteger las producciones.

Por otra parte, ha recordado la importancia de reforzar los controles de frontera para vigilar la entrada de productos y ahondar en la mejora de su etiquetado; para que las personas consumidoras puedan distinguir el origen con facilidad.

POSICIONAMIENTO COMÚN DE LA CORNISA CANTÁBRICA

Siguiendo esta línea, ha recordado que las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica han remitido al Gobierno central un escrito en el que se recoge una postura común ante la situación que están atravesando estos territorios, marcada por el impacto del déficit de precipitaciones en el sector agroganadero.

La Xunta ha subrayado que estas zonas tienen un modelo productivo muy diferente al del resto de España, con una base extensiva y forrajera que depende de la lluvia, por lo que no están habituadas a situaciones climáticas de estas características.

De este modo, se urge la habilitación de aportaciones extraordinarias que den prioridad a la alimentación animal; así como la creación de un fondo de carácter solidario para poder hacer frente a la episodios climáticos excepcionales. Del mismo modo, se solicita el mantenimiento de la bonificación del gasóleo agrícola, el seguimiento de los precios de los fertilizantes y la aplicación del tipo superreducido, del 10% al 4%, a la carne y al pescado.

La conselleira ha reclamado, tal y como se recoge en este documento, una revisión de la zonificación climática y del sistema de evaluación del pasto atlántico; además de ahondar en recursos para facilitar el acceso al agua teniendo en cuenta el minifundismo territorio existente en estas comunidades autónomas.