Los ganaderos deciden mantener la tractorada en Ourense hasta tener una reunión con algún cargo del Ministerio

Protesta de ganaderos en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos han decidido por "unanimidad" mantener la tractorada en Ourense hasta que accedan a tener una reunión con algún cargo del Ministerio de Agricultura.

Aunque han recibido "positivamente" la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el derecho comunitario, los ganaderos de Ourense sostienen que el subdelegado del Gobierno en Ourense se comprometió a facilitarles una videoconferencia con algún cargo del Ministerio de Luis Planas para trasladarle su problemática.

A diferencia de otras protestas, como la de los ganaderos de Lugo que han abandonado su tractorada de la ronda de la muralla, Miguel Gómez, ganadero de Maceda portavoz de las protestas en Ourense, explica que siguen adelante porque el subdelegado del Gobierno "no cumplió" con el compromiso de ese encuentro telemático.

Los tractores continúan cortando la carretera N-120, una de las principales de vía de acceso a Ourense, en el entorno del centro comercial de Ponte Vella. Además, no descartan llevar a cabo otras protestas.

Los ganaderos ourensanos también piden a la Xunta que "aclare" la situación respecto a la dermatosis nodular contagiosa, además de que requieren al Gobierno gallego que trabaje para evitar los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC).

Asimismo, los manifestantes han vuelto este jueves a realizar hogueras y quemar palés de madera en la zona en la que están acampados con los tractores.