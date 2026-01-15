Ganaderos de Lugo continuarán con sus protestas por "la falta de compromisos" de la conselleira do Medio Rural

Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo desde el pasado lunes, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo, a 14 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Los ganaderos y agricultores gallegos continúan en pie d - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 15 Ene. (EUROPA PRESS)

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, mantuvo este mediodía un encuentro con representantes de las asociaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema. Para los convocantes, la reunión no ha traído los acuerdos que esperaban ante lo que califican de "falta de compromisos", por lo que continuarán con sus movilizaciones.

La Xunta apunta que este encuentro se enmarca en la ronda de contactos permanentes que mantiene con el sector productor para conocer de primera mano sus demandas y trasladar su postura ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Esta reunión da continuidad a otras celebradas recientemente, como la mantenida el miércoles en Ourense o la del pasado 5 de enero, y se suma a la convocatoria del Consello Agrario prevista para este viernes. Durante el encuentro, la conselleira reiteró el compromiso de la Xunta de Galicia de intensificar los controles en la comunidad ante la posible entrada de productos procedentes de Mercosur y de poner en marcha una estrategia específica para reforzar la promoción de los productos agroalimentarios gallegos, especialmente aquellos amparados por sellos de calidad diferenciada.

María José Gómez subrayó la importancia de implicar a los representantes de la distribución, como parte esencial de la cadena de valor, y volvió a insistir en la necesidad de reforzar las inspecciones en frontera, una competencia que corresponde al Gobierno central. En este sentido, reclamó de nuevo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que exija que todos los productos que accedan al mercado español cumplan los mismos requisitos sanitarios y de seguridad alimentaria que respetan desde hace años los productores de la Unión Europea.

La conselleira también incidió en la necesidad de que se apliquen de manera efectiva las cláusulas de salvaguarda a lo largo de todo el acuerdo con Mercosur, un aspecto que la Xunta considera irrenunciable y cuya defensa continúa reclamando al Ejecutivo estatal en los foros correspondientes.

Durante la reunión se abordaron asimismo las preocupaciones del sector en relación con la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028. Gómez reiteró que la propuesta actual resulta perjudicial para el campo gallego, al contemplar una reducción de fondos y la desaparición de los dos pilares que hasta ahora sustentan las ayudas directas y las políticas de desarrollo rural. En este contexto, avanzó que la Xunta seguirá defendiendo cambios en la propuesta comunitaria ante el Ministerio y la Unión Europea, y que esta cuestión será uno de los ejes centrales del Consello Agrario de este viernes, junto con la demanda de una reducción de la burocracia y de los requisitos administrativos.

En materia de sanidad animal, la titular de Medio Rural reafirmó el compromiso de la Xunta con el mantenimiento del estatus sanitario de la cabaña ganadera gallega. En relación con la dermatosis nodular contagiosa, trasladó un mensaje de tranquilidad al sector, al no haberse detectado casos en Galicia y limitarse su presencia, por el momento, a Cataluña. No obstante, insistió en la importancia de mantener las medidas preventivas y de bioseguridad vigentes.

Por último, María José Gómez volvió a reclamar una mayor coordinación a nivel estatal para que las comunidades autónomas puedan aplicar medidas homogéneas frente a esta enfermedad. Asimismo, instó al Gobierno central a liderar ante la Unión Europea el desarrollo de una vacuna marcada que pueda administrarse de forma preventiva, a solicitar la rebaja de la categoría sanitaria de la enfermedad y a contemplar indemnizaciones para los ganaderos que puedan verse afectados.

LA RESPUESTA DE LOS MANIFESTANTES

Para laa organizaciones convocantes de las concentraciones en Lugo, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, esta reunión no ofreció los compromisos "necesarios" por lo que mantendrán las movilizaciones. Reconocen la intención de la Consellería de velar por la trazabilidad de los alimentos que entran de terceros países, pero para los ganaderos "eso no es suficiente".

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, detalló que la conselleira les explicó que la competencia de esta negociación: "Está en manos de los eurodiputados, que es donde hay que hacer presión, pero nuestras reivindicaciones no las podemos llevar más arriba porque entendemos que la Consellería es nuestro interlocutor inmediato".

Durante esta tarde varios tractores se movieron por la ciudad para poder dar fluidez al tráfico en determinadas zonas y a las 22.00 horas están todos los ganaderos y agricultores convocados a una nueva concentración ante la sede de la Xunta. La intención es encender todos los farolillos de los tractores como un acto reivindicativo más. Según el balance de los dos colectivos convocantes, actualmente hay este jueves en Lugo más de 150 tractores que ocupan uno de los dos carriles de la Ronda de la Muralla.

Ya para este viernes, 16 de enero, están previstas nuevas acciones reivindicativas, como una marcha a pie desde la Xunta, donde volverán a ser convocados por la mañana, hasta la Subdelegación de Gobierno.