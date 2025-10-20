El Gobierno gallego concede 42 ayudas por 2,9 millones de euros para propietarios afectados por los incendios

Una persona observa una casa calcinada, a 20 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

La Xunta destinará 145.000 euros a financiar los costes extraordinarios de las labores de autocontrol de las aguas de consumo humano afectadas por los incendios

CELANOVA (OURENSE), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este lunes que el Ejecutivo autonómico ya concedió 42 ayudas a propietarios de viviendas afectadas por la ola de incendios forestales por un importe de 2,9 millones de euros. De ellas, 37 corresponden a inmuebles situados en la provincia de Ourense, tal y como ha detallado.

"Recibimos 137 solicitudes, 129 en Ourense y la mayoría de las ya concedidas fueron para residencias habituales", ha explicado el presidente tras la reunión semanal de su Gobierno en Celanova (Ourense).

En el ámbito económico, Rueda ha indicado que la Xunta recibió 22 peticiones de ayudas de las que "ya se revolvieron 10 por un importe de 280.000 euros", todas ellas corresponden a la provincia de Ourense. Del mismo modo, ha señalado que Ourense también concentró la mayoría de solicitudes para la recuperación de los Terrenos Cinegéticamente Ordenados (Tecores).

En este caso, de las 59 peticiones de ayudas, 42 fueron de propietarios de Ourense y ya están resueltas 24 que permitieron abonar 180.000 euros a los beneficiarios.

En cuanto a las ayudas destinadas a la reparación de daños en reservas de la biosfera y espacios protegidos, ha desgranado que la Xunta recibió 12 solicitudes --ocho en la provincia de Ourense-- de las que ya se resolvieron siete por un valor de 200.000 euros.

Por último, ha subrayado que se "solicitaron 1.342 ayudas agrícolas y 285 forestales" que, están en la fase de comprobación. "El compromiso de la Xunta es que antes que finalice el año estén pagadas cuanto menos el 80%", ha asegurado

Con todo, la Xunta ha detallado en una nota de prensa que todos los departamento del Ejecutivo autonómico están trabajando "con la máxima celeridad" para agilizar la tramitación y resolución de las aportaciones dirigidas a los afectados por los fuegos forestales.

Una premura que, tal y como ha lamentado el presidente, "contrasta con la actitud del Gobierno central que ni siquiera convocó las ayudas estatales para paliar los daños de la ola de incendios".

MÁS DE 140.000 EUROS A ENTIDADES LOCALES

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, firmará convenios de colaboración con ayuntamientos y comunidades de usuarios para financiar los costes extraordinarios de las labores de autocontrol de las aguas de consumo humano afectadas por los incendios forestales del verano.

Para tal fin, la Xunta destinará cerca de 145.000 euros con el objetivo de ayudar a financiar los costes extraordinarios que les está suponiendo la ejecución de las medidas diseñadas por el Ejecutivo gallego en el marco del Plan integral extraordinario de autocontrol de abastecimientos de agua de consumo humano afectados por los fuegos forestales.

Las ayudas incluyen la financiación de las analíticas realizadas en las primeras semanas y las posteriores que se hagan en los tres primeros meses desde la extinción de los incendios.

Del total de la inversión, más de 135.000 euros irán destinados a 42 ayuntamientos y a un total de 108 zonas de abastecimiento afectadas; y cerca de 9.000 euros para las cinco comunidades de usuarios con siete zonas de abastecimiento, todas ellas dadas de alta en el Sistema de información nacional de agua de consumo (SINAC) e incluidas dentro del Programa de vigilancia de aguas de consumo humano.

Así, los ayuntamientos son Avión, Baltar, Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras, Beade, O Bolo, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Cualedro, A Gudiña, Larouco, Laza, Leiro, Maceda, Manzaneda, Melón, A Mezquita, Montederramo, Monterrei, Oímbra, Parada de Sil, Petín, A Pobra de Trives, Ribadavia, Riós, A Rúa, Rubiá, San Xoán de Río, Sarreaus, A Teixeira, Trasmiras, A Veiga, Verín, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilardevós, Vilariño de Conso y Xinzo de Limia.

Y las cinco comunidades de usuarios de agua con siete zonas de abastecimiento en que el Ejecutivo gallego está ejecutando el plan son Amiudal y Surribas, en el ayuntamiento de Avión; Chandoiro y Celavente-O Bolo, en el municipio de O Bolo; Carballeda- Carballeda de Avia, en el ayuntamiento de Carballeda de Avia; San Lorenzo y Sobrado, en A Pobra de Trives y Roblido, en A Rúa.

COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

Con todo, la Xunta ha anunciado que, a través de la Consellería do Medio Rural, y la Diputación de Ourense reforzarán su colaboración para mejorar el agro en la provincia en ámbitos como el fomento de la producción agroalimentaria sostenible o la prevención y defensa frente a los incendios forestales.

Así lo ha indicado en el Consello del Gobierno gallego en el que se han evaluado informes de Medio Rural sobre estas cuestiones. En primer lugar, el Ejecutivo autonómico ha tomado razón de un informe sobre las actuaciones finalizadas y previstas en relación con el impulso al regadío de la Limia.

"A través de este esfuerzo presupuestario será posible llevar a cabo las obras de modernización y consolidación del regadío de la Limia contempladas en el convenio firmado entre dicha Comunidad de Regantes y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa)", ha detallado.

Para estas actuaciones, también se cuenta con el apoyo de la Diputación de Ourense. El otro informe del que ha tomado razón el Consello de la Xunta se refiere a la cooperación con la Diputación ourensana en materia de prevención y defensa contra incendios forestales.

En particular, y entre otras cuestiones, se han adquirido cuatro máquinas multifunción y se han puesto en marcha 16 brigadas de prevención y extinción de incendios por seis meses en cuatro mancomunidades municipales: la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro, Terras de Celanova, Comarca de O Carballiño y la de la Comarca de Verín.

Con todo, y de cara a los Presupuestos de 2026, ha señalado que está previsto seguir ampliando este protocolo, incrementando el número de mancomunidades beneficiadas y, por tanto, las máquinas y brigadas.