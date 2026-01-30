El Gobierno gallego convocará el próximo jueves las ayudas para mejorar los caminos rurales de los ayuntamientos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado este viernes que el próximo jueves, 5 de febrero, se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva convocatoria de las ayudas a los ayuntamientos dentro del Plan Camiña Rural, de mejora de las vías municipales.

Será por importe de cerca de 19 millones de euros y los ayuntamientos tendrán un mes para presentar sus solicitudes. Los fondos del plan se asignan para todos los municipios partiendo de una cantidad fija y mínima de 24.550 euros, que se modula después empleando diferentes criterios objetivos: localización, despoblación, superficie del ayuntamiento, entre otros.

La conselleira, acompañada por el alcalde de Baralla, Miguel González, ha visitado este viernes actuaciones en ejecución de arreglo de caminos en este ayuntamiento lucense, correspondientes a la convocatoria de 2025, en la que el municipio recibió una ayuda de casi 83.000 euros al amparo de este plan.

En este contexto, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que el plan beneficia a todos los ayuntamientos gallegos, con subvenciones para la ampliación o mejora de los caminos que formen parte de la red viaria de acceso a una o a varias entidades de población.

Las intervenciones pueden ser de ampliación o mejora, en el primer caso, se trata de actuaciones que incidan en la mejora de la seguridad viaria o que permitan el cruce de vehículos o alargamientos necesarios en zonas de curvas o de baja visibilidad.

Las labores de mejora se refieren al refuerzo del firme existente, mejora del drenaje, de la seguridad viaria, adecuación de obras de paso de cursos fluviales y refuerzo de cunetas, así como a integración ambiental o a mejora de la señalización, entre otros.