El Gobierno gallego destaca la diversidad del sector lácteo y reafirma su compromiso con la innovación en él

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la diversidad del sector lácteo gallego y ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con la innovación en este ámbito, especialmente en lo relativo a la generación de valor añadido.

Tal y como ha trasladado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, Gómez visitó este sábado la empresa Lacto Baltar, en el municipio lucense de Chantada, entidad a la que señaló como todo un "ejemplo de la versatilidad".

Durante su recorrido por las instalaciones, la conselleira incidió en la "importancia de apostar por la transformación de la materia prima" que se produce en Galicia, para mantener el valor añadido dentro de las fronteras.

Además, ha resaltado que la Comunidad es "pionera" en este sentido, ya que transforma más del 75% de la leche que se produce en el territorio. Un porcentaje, ha asegurado, alcanzado gracias al trabajo de la Xunta, a través de la Estrategia de Dinamización del Sector Lácteo (2020-2025), y a la labor de industrias como Lacto Baltar.

María José Gómez ha señalado que se trata de la única elaboración de este tipo en la comunidad que cuenta con la certificación del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica y con el sello de Artesanía Alimentaria, lo que refuerza aún más la generación de valor añadido y la diferenciación de este producto.

Con todo, ha remarcado el valor y el trabajo de empresas como Lacto Baltar, que contribuyen a que la comunidad esté consolidada como una región líder en el sector lácteo.