La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este viernes la importancia de la selección genética en "la mejora de la rentabilidad" de las explotaciones y de "la competitividad" del sector ganadero en general y del bovino de leche en particular.

Así lo ha señalado durante la inauguración del hotel de donantes de embriones bovinos de Embriovet, situado en el municipio coruñés de Mesía y en la que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Mariano Iglesias.

En este contexto, ha valorado "la investigación, el desarrollo y la innovación" como factores "clave" en la consolidación de Galicia como "potencia ganadera".

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, Embriovet es un centro de donantes de ganado bovino, destinado al alojamiento de hembras y a la obtención de material reproductivo que se traslada posteriormente al laboratorio de fecundación in vitro de esta empresa, en el Polígono de Piadela, en Betanzos.

Gómez se ha referido al carácter "pionero" de esta iniciativa, ya que constituye el primer hotel privado de donantes bovinas de Galicia y de España, siendo también prácticamente único en Europa. Por ello, ha señalado que este proyecto demuestra que en Galicia hay empresas "con capacidad para estar a la vanguardia" y además con una innovación que "tiene una aplicación muy práctica".