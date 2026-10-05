El Gobierno gallego destina más de 3,6 millones de euros a obras de prevención de incendios en Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha recordado que destina este año más de 3,6 millones de euros a obras de prevención de incendios forestales en la provincia de Pontevedra.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la conselleira visitó este lunes el municipio de Forcarei, donde se están llevando a cabo trabajos de gestión de la biomasa en franjas secundarias en el marco del convenio firmado con la empresa pública Seaga.

Durante la jornada, Gómez ha detallado que esta inversión en la provincia comprende dos millones de euros contemplados dentro del convenio de gestión de la biomasa --con actuaciones en vías de titularidad municipal, mejora de pistas forestales y limpieza de cortafuegos--.

Además, incluye 1,6 millones previstos para acciones preventivas directas realizadas por la propia Consellería, como pueden ser la creación de áreas cortafuegos, franjas auxiliares de pista o tratamientos silvícolas.

En este sentido, la conselleira ha recordado que en 2026 se reforzó la colaboración con propietarios y ayuntamientos para facilitar los trabajos de gestión de la biomasa cerca de las viviendas, dotando el convenio con Seaga con un presupuesto de 26 millones de euros, el doble que en el anterior.

Asimismo, la titular de Medio Rural ha apuntado que el pasado mes de septiembre se presentó ante el Consejo Forestal el anteproyecto de la nueva Ley de lucha contra los incendios forestales, que continúa con su proceso de tramitación.