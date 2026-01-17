El Gobierno gallego destinará 28,7 millones de euros al programa Leader, de dinamización del rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha recordado que en breves se publicará la convocatoria del programa Leader, con una cuantía de 28,7 millones de euros para dinamizar el rural en el bienio 2026-2027.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la conselleira se ha referido al programa en el marco de la visita este sábado a las instalaciones en Chantada (Lugo) de la quesería Arias Moniz, empresa que desarrolla el proyecto turístico "Experiencias queixeiras no corazón de Galicia".

Así, la titular de Medio Rural ha indicado que este proyecto ha contado con el apoyo de la Xunta con una partida de más de 29.400 euros a través del programa Leader.

La inversión ha permitido diseñar distintos paquetes de actividades en la quesería y en la granja con visitas, catas o experiencias con los animales, además de poder instalar una tienda en la que se pueden comprar los productos de Airas Moniz.

Gómez ha destacado que este proyecto ofrece un incentivo turístico dentro de un entorno paisajístico "de referencia" como es la Ribeira Sacra, además de contribuir a la dinamización socioeconómica de esta comarca.