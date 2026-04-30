Un grupo de ganaderos se concentran ante la Subdelegación de Gobierno en contra del tratado con Mercosur

LUGO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ganaderos integrados en el Foro de Defensa do Sector Primario se ha concentrado este jueves en Lugo, ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, para mostrar su rechazo al acuerdo con Mercosur y defender el futuro del agro gallego en la víspera de su entrada en vigor.

Esta movilización da continuidad a otra celebrada recientemente en Santiago --en la que ocho productores protestó ante el Parlamento gallego--, coincidiendo con una jornada en la que se abordaban cuestiones relacionadas con el sector primario. Según los organizadores, la convocatoria en Lugo ha contado con una "buena participación", pese a tratarse de un día complicado.

Los convocantes han explicado que el objetivo de la protesta es recordar que el acuerdo con Mercosur entrará en vigor el 1 de mayo y denunciar que "no se está haciendo nada" para evitar sus consecuencias. Así lo ha señalado Adrián Riádigos, en representación de las 14 asociaciones vinculadas al sector que respaldan la iniciativa.

El portavoz ha advertido de que el cierre del 24% de las explotaciones en los últimos cuatro años es un dato alarmante que, a su juicio, debería ser motivo suficiente para frenar la aplicación del acuerdo. "Estamos perdiendo masa agroganadera y se está engañando a la ciudadanía", afirmó.

Asimismo, los manifestantes han criticado las medidas de salvaguarda planteadas por las administraciones, que las han calificado de "insuficientes". En este sentido, Riádigos se ha reafirmado en que el sector lácteo acaba de atravesar una de las mayores crisis de su historia, con pérdidas estimadas en 186 millones de euros y una caída de hasta 9 céntimos en el precio de la leche en origen.

Por último, ha acusado a la Xunta de Galicia de inacción ante esta situación y ha denunciado la falta de protección a los ganaderos, así como la ausencia de control sobre el uso de hormonas y productos fitosanitarios en las importaciones procedentes de Hispanoamérica.