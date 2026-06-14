El incendio de Boborás alcanza las 200 hectáreas y el de Padrón está en vías de estabilizarse y salvar el nivel 2

Vecina de Gabián observa las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde la noche del sábado afecta al municipio ourensano de Boborás ha calcinado ya 200 hectáreas, mientras que el de Padrón, cuya superficie afectada se mantiene en las 350 hectáreas, presenta una evolución que hace prever a los técnicos que se pueda levantar el nivel 2 de riesgo y declarar su estabilización entre las 22.00 y las 23 horas de este domingo, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural.

Por el momento se mantendrá la situación 2 de emergencia en el incendio de Boborás, como medida preventiva por su proximidad al núcleo de Vecoña, en la parroquia de Moreiras, donde se inició el fuego, según los primeros indicios de las autoridades locales, debido a un rayo.

En la tarde de este domingo, a partir de las 19.30 horas, una tormenta volvió a dejar abundante aparato eléctrico en los cielos de esta zona de la comarca de O Carballiño, donde sin embargo, por el momento no ha llegado a llover. Las llamas permanecen sin control en una zona de compleja orografía y con viento, que complica las labores de extinción.

En este incendio han participado cuatro técnicos, ocho agentes, 20 brigadas, 11 motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, tres palas, cinco helicópteros y nueve aviones de la Xunta. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha incorporado al operativo tres aviones anfibios, un helicóptero y efectivos de la BRIF de Laza.

MEJOR EVOLUCIÓN EN PADRÓN

Por su parte, en el incendio declarado en la tarde del viernes en la parroquia de Herbón, en el municipio coruñés de Padrón, han trabajado durante toda la jornada del domingo en cada turno más de 100 personas, entre operarios de medios aéreos y personal de tierra, con maquinaria pesada y motombombas, aparte de los bomberos forestales.

Según el jefe del servicio de prevención de incendios de A Coruña, Guillermo Acebal, "en ningún momento durante toda la jornada se registró ningún problema de riesgo para las poblaciones colindantes". A su juicio, la evolución del incendio es "favorable", por lo que trabajan con la idea de, "a partir de la caída del sol, sobre las 10 u 11 de la noche", proponer "la desactivación de la situación 2 y la estabilización del incendio".

Aún así, personal de las brigadas de extinción de incendios se mantendrán trabajando "toda la noche". La superficie calcinada se mantiene en las 350 hectáreas, puesto que en la jornada del domingo "no se produjo un incremento significativo de la superficie", ha confirmado Acebal.

Por su parte, la delegada de la Xunta en la provincia de A Coruña, Belén do Campo, ha trasladado el agradecimiento a los participantes en el dispositivo de lucha contra las llamas, así como a los vecinos y los alcaldes de Padrón y Teo, porque "supieron apaciguar" y mantener un comportamiento "ejemplar".