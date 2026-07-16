Un incendio en Boborás que calcina 13 hectáreas y quema el castro de Xurenzás

Incendio en Boborás - CONCELLO DE BOBORÁS

OURENSE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se encuentra activo este jueves, 16 de julio, en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás. Calcina 13 hectáreas y quema el castro de Xurenzás.

Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego se declaró a las 12,40 horas de este jueves. Trabajan en las tareas de extinción de forma acumulada, entre otros, cuatro aviones, siete helicópteros, nueve motobombas y 11 brigadas.

El incendio se sitúa entre los lugares de Prado y Ventosa, en una zona de monte sin acercarse a las casas, aunque con una gran columna de humo visible en la zona. Su evolución es favorable por el momento en la tarde de este jueves.

Por su parte, el Gobierno central informa de que de el Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado un avión anfibio, dos helicópteros bombarderos y una brigada. Destaca que se trabaja de "forma coordinada" con el dispositivo autonómico.

Asimismo, se investiga si la causa del fuego se debe a los trabajos de desbroce de un tractor.

CONTROLADO EL INCENDIO DE CRECENTE

Por otra parte, el incendio de Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra), está controlado desde las 11,25 horas de este jueves tras quemar 11 hectáreas.

Adif informa que la circulación del tren entre Vigo y Ourense ha sido restablecida este jueves después de interrumpirse en la tarde del pasado miércoles, 15 de julio, por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad a este incendio.

Durante estas horas de interrupción desde las 18,20 del miércoles fue necesario que Adif estableciese un plan alternativo de transporte por carretera para "garantizar la movilidad de los viajeros".