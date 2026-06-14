El incendio de Boborás (Ourense) sigue avanzando y quema 50 hectáreas

OURENSE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Boborás (Ourense), declarado en la noche del sábado, sigue avanzando y ha calcinado un área de unas 50 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició a las 21.55 en la parroquia de Moreiras, en una zona con una orografía "compleja", según la describe su alcaldesa, Patricia Torres. La complejidad de la zona y las rachas de viento están dificultando las tareas de los medios desplazados, a los que durante esta tarde se han sumado efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Hasta el mediodía, la Consellería do Medio Rural ya había movilizado a dos técnicos, ocho brigadas, cinco motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, cuatro helicópteros y cuatro aviones. Durante la tarde, por parte del Miteco, se han incorporado efectivos de la BRIF de Laza al operativo.

Los medios aéreos no pudieron movilizarse hasta esta mañana, ya que no pueden actuar por la noche. Eso dificultó desde su inicio la extinción del fuego, que empezó "en el medio y medio del monte" y, según las hipótesis que baraja la regidora, pudo haber sido provocado por un rayo.