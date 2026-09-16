El incendio sin control de Quiroga alcanza las 250 hectáreas arrasadas

Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en La Utrera, León, Castilla y León (España). Los trabajos nocturnos de los Servicios de Emergencias en el incendio forestal de La Utrera han lograd - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio sin control que afecta al municipio de Quiroga (Lugo) alcanza las 250 hectáreas arrasadas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural en la mañana de este miércoles.

El fuego se inició a las 15,30 horas del pasado martes en la montaña de Quiroga, en la parroquia de Pacios da Serra, con una rápida expansión por el efecto del viento durante la jornada.

En declaraciones a Europa Press este miércoles, el concejal responsable del área de Medio Rural en Quiroga, Luis Manuel Arias, valora los trabajos de extinción realizados durante la noche para contener el fuego, si bien avisa que "hay que esperar" a ver cómo avanza esta jornada.

El edil explica que el fuego no amenaza casas al encontrarse en una zona de monte, al tiempo que espera que la bajada de temperaturas previstas para este 16 de septiembre ayuden en las tareas de extinción, aunque teme una mayor superficie quemada.