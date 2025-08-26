El incendio de A Fonsagrada, en cuya extinción colaboran vecinos y medios municipales, ronda el pueblo de Aguiar

Las altas temperaturas, la orografía y el viento están dificultando las labores para lograr contener las llamas

LUGO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación en la provincia de Lugo en esta ola de incendios que arrasa Galicia se recrudece de nuevo tras la mejoría registrada en Ourense, donde se ha desactivado esta tarde la Situación 2.

Al incendio que arrasa los concellos de Quiroga y A Pobra do Brollón se sumó otro en A Fonsagrada, concretamente en San Pedro de Río, otro fuego forestal que se originó a las 1.59 de la madrugada y que a las 9.00 ya había alcanzado las 20 hectáreas.

Se desconocen todavías las razones de este nuevo fuego, que está cerca de la localidad de Aguiar, el núcleo habitado más próximo que, según asegura su alcalde, Carlos López, cuanta con la ventaja añadida de que está limpio de maleza a su alrededor "por lo que en caso de que se acercaran las llamas serían más fáciles de contener".

En las labores de extinción están trabajando cuatro agentes, 10 brigadas, 10 motobombas, una pala, dos helicópteros y dos aviones, además de un gran número de vecinos y medios municipales. "Lo que no está ayudando es el tiempo, ya que hace mucho calor y se ha levantado esta tarde el viento, lo que puede dificultar mucho más las labores de extinción", añadió.

Al igual que en el resto de incendios de la provincia, la situación para controlar las llamas se dificulta también por la orografía del terreno, que hace más difícil el acceso a las zonas afectadas.

Por otra parte, en la zona de Quiroga y A Pobra de Brollón, ya son cerca de 800 hectáreas las afectadas por el incendio que se inició sobre las 13.00 horas del lunes para el que se declaró la Situación 2 debido a la proximidad a varios núcleos habitados, sin que llegase a afectarles tras una noche de intenso trabajo de contención.

Sigue en situación de controlado desde el domingo el fuego que se originó el jueves en Carballedo, en la parroquia de A Cova, que también tuvo preocupados a dos localidades, que al final lograron evitar la amenaza de las llamas.