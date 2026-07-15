Un incendio forestal en Crecente obliga a suspender la circulación de trenes entre Vigo y Ourense

PONTEVEDRA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal registrado en la tarde de este miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra), y que permanece activo ha obligado a suspender la circulación de trenes entre Vigo y Ourense.

Según han informado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego se ha originado sobre las 17,26 horas, permanece activo y afecta a una superficie de entre seis y siete hectáreas.

Debido a la proximidad de las llamas a las vías del tren se decidió solicitar la suspensión del tráfico ferroviario.

Así, tal y como han señalado fuentes de Adif, la circulación de trenes permanece suspendida desde las 18,20 horas entre Frieira y Filgueira, afectando a los trenes que conectan Vigo con Ourense.

En su extinción participan cuatro agentes, ocho brigadas, seis motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y cuatro aviones.