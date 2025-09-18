Un incendio en Pantón (Lugo), de más de 20 hectáreas, obliga a activar la alerta por proximidad a casas

Vecinos observan el avance de las llamas, a 26 de agosto de 2025, en Castro de Abaixo, Lugo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal activo en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

El incendio se originó a las 14.16 horas de este jueves y, según las primeras estimaciones trasladadas por la Consellería do Medio Rural, calcina una superficie de 20 hectáreas.

Por el momento, se han movilizado para su extinción tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones. Además, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo (León) se ha activado desde su base para colaborar.

INCENDIO EN BECERREÁ

Por otra parte, un fuego originado durante esta mañana en Becerreá (Lugo), en la parroquia de Vilachá, permanece ya controlado. Hasta el momento, ha calcinado 13 hectáreas, en base a las estimaciones de la Xunta.

En su extinción trabajan cuatro técnicos, cinco agentes, 11 brigadas, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y tres aviones.