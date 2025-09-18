Un incendio en Pantón (Lugo), de más de 80 hectáreas, obliga a activar la alerta por proximidad a casas

Vista del incendio de Pantón (Lugo) originado esta tarde, tomada por la BRIF de Tabuyo, desplazada hasta el lugar. - BRIF DE TABUYO

La circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida y Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera

LUGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal activo en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

El incendio se originó a las 14.16 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones trasladadas por la Consellería do Medio Rural, calcina una superficie de 80 hectáreas.

Por el momento, se han movilizado hasta el lugar tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones.

Además, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza (Ourense) y Tabuyo (León) se han activado desde sus respectivas bases para colaborar en las tareas de extinción.

CORTES DE CIRCULACIÓN

Por otra parte, la circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida a causa del fuego. El Adif informó del corte de circulación pasadas las 16.30 horas, ante lo que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Pasadas las 20.00 horas, no ha habido cambios en la situación.

Además, el incendio llevó a interrumpir a lo largo de la tarde la circulación en la carretera provincial que une Santo Estevo de Ribas de Sul y Ferreira (LUP4103). Actualmente, según traslada el 112 Galicia, la carretera está abierta al tráfico, aunque con regulación.

INCENDIO EN BECERREÁ

Por otra parte, un fuego originado durante esta mañana en Becerreá (Lugo), en la parroquia de Vilachá, permanece ya controlado. Hasta el momento, ha calcinado 13 hectáreas, en base a las estimaciones de la Xunta.

En su extinción trabajan cuatro técnicos, cinco agentes, 11 brigadas, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y tres aviones.