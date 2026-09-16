El incendio de Quiroga (Lugo) alcanza las 320 hectáreas calcinadas

Archivo - Labores de extinción de un incendio forestal. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio sin control que afecta al municipio de Quiroga (Lugo) desde este martes alcanza ya las 320 hectáreas arrasadas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició a las 15,30 horas de la pasada jornada en la montaña de Quiroga, en la parroquia de Pacios da Serra, con una rápida expansión por el efecto del viento durante la jornada.

En declaraciones a Europa Press este miércoles, el concejal responsable del área de Medio Rural en Quiroga, Luis Manuel Arias, valora los trabajos de extinción realizados durante la noche para contener el fuego.

El edil explicó que el fuego no amenaza casas al encontrarse en una zona de monte, al tiempo que espera que la bajada de temperaturas previstas para este 16 de septiembre ayuden en las tareas de extinción.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha informado del envío de cuatro medios aéreos. En detalle, los medios desplegado por el Ejecutivo central son dos aviones anfibios FOCA, dos helicópteros bombarderos y una brigada helitransportada.

Asimismo, el Gobierno central destaca que trabaja "de forma coordinada con el dispositivo autonómico" para apoyar la tareas de extinción.