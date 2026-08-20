Los incendios en Galicia motivaron indemnizaciones por 729.466 euros entre 2017 y 2025, según Agroseguro

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 14 de agosto de 2026, en Lousame (A Coruña). - Agostime - Europa Press

Los fuegos forestales registrados en España afectaron a más de 116.500 hectáreas agrícolas en la última década

VALLADOLID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales registrados en España han afectado a más de 116.500 hectáreas agrícolas en la última década (2017-2026), de las que 15.842 hectáreas corresponden a las declaraciones de siniestro recibidas por Agroseguro hasta el 17 de agosto de 2026, una de las cifras más altas del periodo reciente.

En este contexto, Agroseguro ha informado de que entre 2017 y 2025 abonó a raíz de seguros agrícolas y pecuarios activados tras siniestros por incendio más de 20 millones de euros en España (en Galicia 729.466 euros).

La superficie calcinada en el ámbito nacional durante 2026 sitúa ya a este ejercicio como el segundo con mayor extensión agrícola siniestrada de los últimos diez años, solo superado por 2025, cuando se alcanzaron las 20.740 hectáreas.

En la comunidad castellana y leonesa han destacado episodios especialmente graves en la serie histórica reciente, entre los que figuran los incendios registrados en la provincia de León en agosto de 2025, que sumaron 719 hectáreas agrícolas calcinadas, así como los fuegos de la Sierra de la Culebra (Zamora) en julio de 2022, que provocaron daños en 700 parcelas y 856 hectáreas de cultivos de herbáceos y viñedo.

Los daños contabilizados por Agroseguro en lo que va de 2026 se extienden a un total de 41 provincias españolas, focalizándose el mayor impacto en los cultivos herbáceos--fundamentalmente cereal de invierno--, aunque las llamas han afectado a una veintena de producciones entre las que se incluyen el girasol, las leguminosas, los frutos secos, el viñedo y las explotaciones forestales.

Las estimaciones provisionales para la presente campaña apuntan a que los pagos por siniestros agrícolas rebasarán los dos millones de euros en el conjunto del país, lo que eleva el total acumulado en la última década a más de 22,6 millones de euros, al sumar las indemnizaciones agrícolas y las 593 declaraciones registradas en explotaciones ganaderas por accidentes derivados del fuego.

Desde la entidad aseguradora se ha subrayado que la cobertura frente al riesgo de incendio se encuentra incluida de forma básica en todas las pólizas agrícolas y pecuarias del sistema español, amparando tanto la pérdida de producción y las plantaciones como los daños sufridos por la cabaña ganadera.

Asimismo, en el caso de las producciones herbáceas, las garantías del seguro cubren también las pérdidas ocasionadas por la ejecución de cortafuegos preventivos necesarios durante los trabajos de extinción, garantizando la indemnización al productor con independencia del origen del fuego o de los posteriores trámites de reclamación al responsable si este fuera provocado.

El director del área Técnica de Agroseguro, Félix Novoa, ha destacado que la incidencia de los incendios sobre las explotaciones agrarias ha sido "especialmente elevada" durante las dos últimas campañas, consolidando al seguro agrario como la herramienta indispensable para la recuperación de la actividad tras un siniestro.

Por último, la entidad ha insistido en que las comunicaciones de daños no requieren urgencia inmediata y deben realizarse a través de los canales habituales una vez que las autoridades permitan el acceso seguro a los terrenos, reiterando su compromiso de tramitar las peritaciones e indemnizaciones con la máxima celeridad.