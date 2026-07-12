Los incendios de Vimianzo y Laxe (A Coruña) se unen y forman uno único que calcina 165 hectáreas

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

A CORUÑA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos incendios forestales iniciados, cada uno por su lado, en los municipios coruñeses limítrofes de Vimianzo y Laxe se han unido y forman ahora un único fuego, que continúa activo, aunque, según la Consellería do Medio Rural, mantiene "una evolución favorable". La superficie calcinada en conjunto es de 165 hectáreas, en base a las estimaciones provisionales.

Ambos fuegos se originaron en la tarde del sábado: el de Vimianzo fue declarado a las 20.16 en la parroquia de Salto y el de Laxe, a las 21.55 en la parroquia de Nande. Esa misma tarde se inició un tercero en la localidad lucense de Ribas de Sil, cuya superficie quemada es ahora de 100 hectáreas.

Para la extinción del fuego de Laxe y Vimianzo se han desplazado hasta el lugar, de forma conjunta y acumulada, cuatro técnicos, 26 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, dos helicópteros y un avión.

INCENDIO EN RIBAS DE SIL (LUGO)

Con respecto al incendio de Ribas de Sil, su evolución también es "favorable", según Medio Rural. La superficie calcinada estimada es de 100 hectáreas, lo que supone 10 más respecto a la cifra comunicada en el balance de primera hora del domingo.

El del municipio lucense fue el primero de estos tres incendios en iniciarse. Fue declarado a las 18.22 horas en la parroquia de Soutordei, durante una tarde marcada por las tormentas y lluvias.

El departamento autonómico decidió en torno a las 23.00 horas activar el nivel 2 de emergencia por la cercanía del fuego al núcleo de Chenzas. Esta medida duró toda la madrugada, extendiéndose durante casi nueve horas hasta su levantamiento, que se produjo pasadas las 08.45 de la mañana del domingo.

Para la extinción de este incendio se ha movilizado a dos técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 20 motobombas, tres palas, siete helicópteros y cinco aviones.