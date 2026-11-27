Avispa velutina - UDC

A CORUÑA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidade da Coruña (UDC) propone un cambio de enfoque en la gestión de la avispa asiática en Galicia ante lo que califica como "ineficacia" del trampeo con líquidos para atraerlas.

En un estudio, analiza el impacto de la especie en viñedos y en los entornos urbanos y evalúa distintas estrategias de gestión en una de las regiones afectadas por su expansión.

Los resultados destacan "la eficacia de las redes antigranizo para evitar daños en las uvas y demuestra la inefectividad de las campañas generalizadas de trampeo con líquidos", señala sobre los pensados para atraerlas y de los que afirma que "provocan la captura accidental de numerosos insectos".

Por ello, se insiste en un nuevo enfoque, una de las principales conclusiones desarrolladas por Yaiza R. Lueje, que estudia los impactos de esta especie invasora en los ámbitos agrícolas y urbanos, así como la eficacia de distintas medidas para gestionar su presencia.

En su tesis doctoral, analiza una metodología basada en la evaluación visual que permite estimar las pérdidas de las cosechas. Por el contrario, indica que las campañas con líquidos para atraerlas "no son eficaces para reducir los daños en los viñedos y provocan la captura accidental de numerosos insectos".

Asimismo, esta investigación estudia la distribución de la especie en los espacios urbanos mediante modelos que permitan analizar su relación con diferentes características ambientales, como la cobertura vegetal, la contaminación atmosférica y luminosa y el ruido.

"Los resultados muestran que la velutina es capaz de persistir en paisajes muy antropizadas y que determinados factores ambientales propios de las ciudades pueden estar asociados con su distribución", destaca.