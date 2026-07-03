Investigan el uso irregular de drones para aplicar productos fitosanitarios en viñedos en la Ribeira Sacra

Dron intervenido en la Ribeira Sacra. - GUARDIA CIVIL DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lugo realiza desde el pasado año una investigación por el posible uso irregular de drones para aplicar productos fitosanitarios en viñedos de la Ribeira Sacra.

Según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado, a principios de años recibieron nuevas información de interés y denuncias relacionadas con este tipo de ilícitos.

Ante estos hechos, coordinaron un servicio conjunto entre el equipo Pegaso y el Eprona de la Comandancia de Lugo, contando con el apoyo del servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta.

El objetivo era comprobar la posible utilización de drones para la aplicación aérea de productos fitosanitarios, actividad prohibida con carácter general en Galicia, salvo autorizaciones excepcionales.

Así, durante el operativo, los agentes localizaron un dron de grandes dimensiones sobrevolando un viñedo mientras realizaba labores de fumigación a baja altura. Ante esto, se desplazaron hasta la zona de aterrizaje, procediendo a la paralización de la actividad e identificación a los responsables de la aeronave.

También procedieron a la recogida de muestras del producto usado, que fueron remitidas al servicio de Sanidad Vegetal para analizarlas en el laboratorio. Tras diferentes comprobaciones constataron que la empresa responsable no tenía, en ese momento, la documentación y autorizaciones en materia aeronáutica como de aplicación de productos fitosanitarios.

Los agentes detectaron numerosas irregularidades administrativas relacionadas con la seguridad aérea y con la normativa de sanidad vegetal, confeccionándose un informe con al menos 10 denuncias administrativas, a la espera de que la empresa aporte la documentación que estime oportuna.

ZONA DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y ELEVADA AFLUENCIA TURÍSTICA

La utilización de drones para la aplicación de fitosanitarios está sometida a una estricta regulación debido a los riesgos derivados de la dispersión de productos potencialmente tóxicos y peligrosos para la salud humana, la fauna, el medio ambiente y cultivos colindantes, especialmente en zonas de producción ecológica o próximas a cauces fluviales.

Además, en este caso concreto, el riesgo se incrementa al tratarse de una aeronave de 90 kilogramos de peso, operando en una zona de intensa actividad agrícola y elevada afluencia turística.

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones y están a la espera de los resultados analíticos de las muestras intervenidas, así como de la valoración técnica y administrativa por parte de los organismos competentes.