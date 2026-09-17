En marcha Aquapur, que busca potenciar el sector ganadero mediante sistemas innovadores de gestión de purines

Archivo - Granja de cerdos. - DAR - ARCHIVO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con una subvención de más de medio millón de euros, cofinanciados en un 80% por fondos Feader, y tres años de duración, se pone en marcha Aquapur, un grupo operativo que aportará soluciones innovadoras al sector ganadero mediante sistemas innovadores de gestión de purines y estiércol que permitan obtener agua reutilizable y productos de valor agronómico, adaptándose a cada territorio.

Según traslada en un comunicado, su objetivo será contribuir a crear un sector porcino "más sostenible, eficiente, y respetuoso" con el medio ambiente en línea con las políticas regionales, nacionales, y europeas.

Según datos del Gobierno en 2023, España ocupa el primer puesto en producción de carne de porcina a nivel europeo, y es el tercer productor a nivel mundial (después de China y EEUU). El porcino concentra el 39% del valor económico ganadero nacional, con una importante red empresarial.

Sin embargo, este sector enfrenta una serie de desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad a largo plazo y uno de los principales problemas es la presión ambiental derivada de la gestión de residuos ganaderos, en particular los purines.

Así, Aquapur aplicará tecnologías "consolidadas y emergentes" para el tratamiento de purines y estiércol procedentes de explotaciones ganaderas, así como también tecnologías innovadoras para la obtención de productos con alto valor agronómico a partir de los purines (sales de fósforo y digestato), primero en plantas piloto y, posteriormente, en explotaciones ganaderas.

Es más, aplicará tecnologías innovadoras para la reutilización y recuperación de agua a partir de los purines, primero a escala piloto y luego en las granjas, y evaluará la calidad del agua recuperada, teniendo como base el nuevo Real Decreto Español de reutilización de aguas RD1085/2024 así como normativas europeas.

Finalmente, llevará a cabo diferentes acciones divulgativas para garantizar la transferencia de conocimiento generado al sector.