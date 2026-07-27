Más de 80.000 escolares recibirán en el curso que arranca fruta, castañas y leche a través de ayudas de la Xunta

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 80.000 alumnos y alumnas de centros educativos gallegos recibirán en el curso 2026-2027 fruta, castañas y leche, a través de las ayudas de la Xunta para fomentar su consumo durante el recreo.

A través del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), adscrito a la Consellería do Medio Rural, se convocarán las ayudas para el suministro de este productos entre los centros que así lo soliciten, con un presupuesto de casi de 965.000 euros, cofinanciados con el Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga) y fondos propios, de los que casi 620.000 euros son para el programa de fruta y más de 345.000 para el de leche.

Los objetivos de estas ayudas son incrementar de forma duradera la proporción consumida de frutas, hortalizas, leche y productos lácteos durante la etapa de formación de los hábitos alimentarios.

También conseguir que los niños y las niñas conozcan más y degusten estos productos, descubran sus características y propiedades e integren estos alimentos en su dieta de una forma natural, o incorporar la fruta como alternativa a otros productos consumidos en el recreo.

Los centros educativos que quieran participar en uno de los programas, en el de suministro de leche o fruta, podrán presentar su solicitud desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, prevista para este viernes 31 de julio, y hasta el 30 de septiembre.

El destinatario final de esta línea de ayudas es el alumnado de educación infantil de segundo ciclo, de primaria y de secundaria, incluida educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.