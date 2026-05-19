Más de un centenar de ayuntamientos reciben ayudas de la Xunta para elaborar plnes frente al riesgo de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 128 ayuntamientos se repartirán más de 300.000 euros de las ayudas activadas por la Xunta para la financiación de los gastos de elaboración, revisión e implantación de sus planes de acción municipal (PAM) para el riesgo de incendios forestales.

El Diario Oficial de Galicia publica este martes los municipios beneficiarios de la medida, que son todos los que la solicitaron, 113 para la elaboración del plan y 15 para la revisión por contar ya con él.

Conforme ha informado la Xunta, se trata de localidades con una población inferior la 10.000 habitantes que, además, tienen el deber de contar con PAM ante el riesgo de incendios forestales conforme se determina en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Peifoga). Del total de ayuntamientos beneficiarios, 36 son de la provincia de A Coruña, 16 de la de Lugo, 49 de la de Ourense y 27 de la de Pontevedra.

Con las aportaciones se subvencionan los gastos en los que incurran los ayuntamientos entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2026 para la elaboración o revisión del PAM para riesgo de incendios.

En concreto, se financian los gastos relativos a servicios técnicos profesionales que respondan a la elaboración o revisión de estos planes, incluyendo los costes de implantación. En el caso de elaborar el plan con personal propio del municipio las ayudas cobren los costes del personal en la parte proporcional. El importe máximo financiado por la Xunta cobre hasta el 75% del coste total justificado.

Los municipios beneficiarios deberán elaborar el documento siguiendo la Guía para elaborar el PAM para el riesgo de incendios forestales de la Xunta, así como los criterios técnicos comunes indicados en la resolución de concesión de la ayuda a efectos de garantizar la homogeneización e integración de la información en el geoportal de Protección Civil de la Xunta.

Además, tienen que remitir el plan subvencionado a la Dirección General de Emergencias e Interior para homologar por parte de la Comisión Galega de Protección Civil, con carácter previo a su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento.