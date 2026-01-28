Medio Rural actualiza las zonas afectadas por la polilla guatemalteca de la patata

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, de la Consellería de Medio Rural, ha actualizado las zonas demarcadas por la presencia de la plaga de la polilla guatemalteca de la patata en Galicia.

Tal como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), esta plaga, provocada por el organismo nocivo Tecia solanivora Povolny o Scrobipalpopsis solanivora Povolny, fue detectada en la Comunidad en agosto de 2015, estableciéndose posteriormente zonas demarcadas y medidas urgentes de obligado cumplimiento para productores.

Ahora, la Xunta actualiza las zonas afectadas, manteniendo como zonas infestadas la parroquia de Abegondo (Santaia), en el ayuntamiento de Abegondo; las parroquias de Cañás (Santa Baia) y Paleo (Santo Estevo), en el ayuntamiento de Carral, y la parroquia de Maniños (San Salvador), en el ayuntamiento de Fene, todas ellas en la provincia de A Coruña.

Por su parte, otras parroquias coruñesas pasan de ser zona infestada a zona tapón: las parroquias de Cabanas (San Xián), Figueroa (San Miguel) y Sarandós (Santa María), en el ayuntamiento de Abegondo; la parroquia de A Pedra (Santa María), en el ayuntamiento de Cariño, y la parroquia de Barallobre (Santiago), en el ayuntamiento de Fene.

Además, las siguientes zonas se mantienen como zona tapón por ser limítrofes con las zonas afectadas: las parroquias de Cerneda (San Salvador), Mabegondo (San Tirso), Meangos (Santiago) y Montouto (Santa Cristina), en el ayuntamiento de Abegondo; la parroquia de Laraxe (San Mamede), en el ayuntamiento de Cabanas; la parroquia de Vigo (Santa María), en el ayuntamiento de Cambre; las parroquias de Quembre (San Pedro), Sergude (San Xián), Tabeaio (San Martiño) y Vigo (San Vicente), en el ayuntamiento de Carral; la parroquia de As Encrobas (San Román), en el ayuntamiento de Cerceda; la parroquia de Castelo (Santiago), en el ayuntamiento de Culleredo; la parroquia de Limodre (Santa Eulalia), en el ayuntamiento de Fene, y las parroquias de Franza (Santiago) y Piñeiro (San Xoán), en el ayuntamiento de Mugardos.

Asimismo, otras zonas pasan a ser consideradas libres: las parroquias de Folgoso (Santa Dorotea) y Viós (San Salvador), en el ayuntamiento de Abegondo; las parroquias de Cariño (San Bartolomeu), Landoi (Santiago) y Sismundi (Santo Estevo), en el ayuntamiento de Cariño; la parroquia de Beira (Santa Mariña), en el ayuntamiento de Carral; la parroquia de Régoa (Santa María), en el ayuntamiento de Cedeira; las parroquias de Magalofes (San Xurxo) y Perlío (Santo Estevo), en el ayuntamiento de Fene, y la parroquia de San Xurxo de Moeche (San Xurxo), en el ayuntamiento de Moeche. La única parroquia que cambia de la provincia de Lugo es Trabada, en la localidad homónima de Trabada, que queda libre.