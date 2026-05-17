Medio Rural amplía la formación continua del personal contra incendios hasta los 14 cursos en este trimestre

Visita de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, al Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL). - XUNTA DE GALICIA

OURENSE 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha ampliado con dos nuevos cursos la oferta de este trimestre del Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL) de Toén (Ourense), que asciende a un total de 14 en este periodo. Estas sesiones están enmarcadas dentro de la formación continua del personal de prevención y defensa contra incendios.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado el centro esta semana junto al director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez. Según recoge el departamento autonómico, la responsable ha destacado la importancia de esta formación, que constituye una "prioridad" para el Gobierno gallego.

Los 14 cursos impartidos en el segundo trimestre contarán con un total de 40 ediciones y la participación de más de mil profesionales. Los dos nuevos van dirigidos, por una parte, a la mejora de la eficiencia operativa de los bomberos forestales; y, por otra, a la actualización de procedimientos y mejora de conocimientos en materia de incendios forestales para directores técnicos de extinción.

En el primer caso, la acción formativa para los bomberos forestales se estructura en una fase de teleformación y en otra jornada presencial práctica en el CILL. El curso tiene como objetivo actualizar conocimientos, mejorar la coordinación y reforzar procedimientos de trabajo orientados a incrementar la eficacia y la seguridad en las intervenciones en incendios forestales.

De manera paralela, el curso para directores técnicos de extinción tiene como fin dotarles de los conocimientos básicos y de la actualización técnica necesaria para el desempeño de sus funciones, especialmente en lo relativo al análisis y planificación de la extinción, seguridad, comunicaciones y coordinación operativa.