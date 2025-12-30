Medio Rural convoca más de 3 millones en ayudas a promocionar productos agroalimentarios con sellos de calidad

Archivo - Detalle de un plato con queso la Feira do Queixo y Pan de Ousá, en las inmediaciones de la Plaza Andón Cebreiro, a 26 de marzo de 2023, en an Xiao de Ousá, Lugo, Galicia, (España). 90 queserías y 5 panaderías participan en esta 29 edición de la - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la convocatoria de ayudas de la Consellería do Medio Rural para el apoyo a la cooperación en actividades de información y promoción de los productos agroalimentarios gallegos acogidos a regímenes de calidad realizadas por grupos de productores. Las aportaciones cuentan con un presupuesto total de algo más de 3,2 millones de euros, de los cuales 2,2 son para la anualidad de 2026 y el millón restante para 2027.

La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027 y beneficia a aquellas agrupaciones en las que participan productores, es decir, los titulares de explotaciones agrarias y de las instalaciones de transformación, de alimentos gallegos acogidos a los diferentes regímenes de calidad, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, los productos ecológicos o de artesanía alimentaria.

Son subvencionables aquellas actividades enmarcadas en proyectos de cooperación dirigidos a animar al consumidor a adquirir productos en regímenes de calidad. En particular, las que se realicen en el marco de acciones promocionales, publicitarias o de información y difusión de los requisitos técnicos.

También se tiene en cuenta la organización de misiones comerciales directas o inversas; la elaboración de planes estratégicos, estudios técnicos, de mercado, de concepción; y la creación de producto dentro del marco definido en el pliego de condiciones de cada régimen, así como la preparación de material divulgativo y de promoción. Por último, se contemplan acciones dirigidas a la organización, el patrocinio y la participación en foros y ferias.