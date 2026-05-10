Medio Rural creará nuevos pastizales en las cuatro provincias gallegas, uno de ellos en Viveiro de 30 hectáreas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en Viveiro - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado la creación de nuevos pastizales en las cuatro provincias gallegas, entre ellos uno en el monte vecinal en man común de Buio, en Viveiro (Lugo), de 30 hectáreas.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la titular de Medio Rural ha visitado este domingo los terrenos lucenses, en los que se situará esta nueva infraestructura.

Así, ocupará una superficie total de algo más de 30 hectáreas y para su puesta en marcha se invertirán, en conjunto, 95.500 euros, que se destinarán a labores de roza, recogida de madera, encalado, abonado y siembra, entre otras actuaciones previstas.

En palabras de la conselleira, con este nuevo pastizal los vecinos del entorno podrán aumentar el número de cabezas de ganado y controlar la vegetación en estas parcelas, lo que favorece a la prevención de incendios forestales.

Además, Gómez ha añadido que los pastizales son un modelo de aprovechamiento del territorio sostenible y compatible con la preservación del patrimonio natural y que impulsa, además, la ganadería en extensivo.

También, ha remarcado que esta nueva infraestructura forma parte del Plan de Pastos de Galicia, con el que Medio Rural movilizó desde 2020 casi 2.500 hectáreas, distribuidas en 106 pastizales y con una inversión conjunta que ronda los 15 millones de euros.