Medio Rural destina más de un millón para mejorar la eficiencia energética de la aldea de Infesta, en Monterrei

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural destina 1,25 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética de la aldea de Infesta, en Monterrei (Ourense).

En el marco de Aldealix, pondrá en funcionamiento la red de calor con la caldera con la que se dará servicio de calefacción a 33 viviendas de la aldea a partir del aprovechamiento de la biomasa.

Asimismo, se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Monterrei para para realizar cortafuegos y una gestión sostenible de terrenos agroforestales para dinamizar el núcleo de población.

Por otra parte, la conselleira do Medio Rural ha participado en la apertura del IV Foro de la Castaña de Riós (Ourense), en donde ha destacado que la Xunta trabaja a favor de un modelo forestal que apueste por especies autóctonas como el castaño, por la gestión conjunta del monte, por la diversificación de usos y por la bioeconomía verde.

En virtud de un convenio con el Inorde, avanza que en la lucha contra el cáncer del castaño se va a generar un mapa de distribución de las cepas virulentas en las principales zonas productoras, lo que permitirá aplicar tratamientos adaptados a cada territorio.

Mientras, la Diputación de Ourense, a través del Inorde, analiza soluciones para la recuperación de suelos tras los incendios.

El técnico del Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro del Inorde explica que hacer un suelo nuevo tras un incendio forestal puede tardar en torno a un millón de años. En este sentido, subraya que lo que se puede hacer tras un fuego es "que no se degrade más el suelo, procurando que no haya arrastres y que la vida vegetal crezca".