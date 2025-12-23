Medio Rural lamenta la "inestabilidad" por los aranceles de China al lácteo y reclama a España y UE que negocien

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en acto de presentación de nuevo convenio de franjas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, lamenta la "inestabilidad" e "incertidumbre" que generan los aranceles de hasta el 42,7% que impone China a productos lácteos de la UE, por lo que reclama al Gobierno central y a la Unión Europea que negocien.

A preguntas de la prensa este martes en Santiago, la conselleira valora que en el caso de España estos aranceles "afectan menos que en otros países", pero "va a afectar a nivel global".

No obstante, recuerda que Galicia es la novena región de Europa en producción láctea, con una producción del 42% del total de España. Y la UE "es un mercado muy importante para China".

"Cualquier movimiento arancelario va a implicar una inestabilidad que va a generar incertidumbres sobre todo en los productores", asegura.

Explica que el pasado lunes habló "con alguna empresa que, previsiblemente, va a ser las más afectadas", pero "de momento no hay preocupación" y prevén futuras reuniones.

Precisamente, la conselleira participa en la constitución del Observatorio do sector lácteo de Galicia este martes, en donde se abordará esta problemática, aunque llama a la "cautela".