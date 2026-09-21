Medio Rural moviliza medios aéreos para sofocar un incendio forestal activo en la parroquia de Donas de Gondomar

Imagen del incendio activo en Gondomar esta tarde. - CEDIDA/EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha movilizado en la tarde de este lunes medios aéreos para tratar de sofocar un incendio forestal activo registrado en la parroquia de Donas, en Gondomar (Pontevedra).

Según fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press, el fuego comenzó minutos antes de las 16.45 horas y por ahora no hay estimaciones de la superficie que está quemando.

No obstante, se han movilizado ya dos avionetas, un helicóptero, así como tres agentes, un técnico, siete brigadas y hasta cinco motobombas.