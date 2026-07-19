Medio Rural organiza este mes unas jornadas gratuitas para poner en valor el sello Artesanía Alimentaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta organiza este mes de julio las jornadas 'Aula Aberta. Xornadas de divulgación e degustación de produtos alimentarios artesanais', orientadas a divulgar el sello Artesanía Alimentaria y a dar a conocer el valor añadido de los productos elaborados bajo este distintivo.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en nota de prensa, las jornadas son de carácter gratuito y abiertas al público mediante inscripción previa. En ellas, se desarollarán ponencias técnicas, experiencias de productores y degustaciones comentadas.

En este contexto, la primera sesión se celebrará el 21 de julio en el Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), en San Cibrao das Viñas (Ourense), y estará centrada en los derivados cárnicos, con la participación de las empresas artesanales Ánades Galicia, CienPorCel y Embutidos Navia de Suarna, además del propio CTC.

La segunda tendrá lugar el 24 de julio en el Centro Colaborativo de Friol (Lugo), con retransmisión en línea, y estará dedicada a los derivados lácteos, con la participación de Airas Moniz, Condado Paradanta, Xeou! y del Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Con todo, las personas interesadas pueden consultar el programa y formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoNuFMkX0ifndtdSs.