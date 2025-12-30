Medio Rural reitera su compromiso con el sector de la huerta con nuevas ayudas destinadas a productores

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha remarcado el compromiso del Ejecutivo gallego con el sector hortofrutícola, que se manifiesta mediante un plan estratégico y con nuevas ayudas específicas.

Así, entre ellas ha ejemplificado los más de 172.000 euros consignados en los presupuestos de 2026 para un nuevo programa de apoyo a productores de frutas y hortalizas.

A renglón seguido, la conselleira ha detallado que el objetivo es continuar impulsando la huerta, un ámbito en el que Galicia quiere "seguir siendo un referente".

De esta forma, ha destacado que el territorio gallego es "muy adecuado" para el cultivo hortícola, con una tradición rica y diversos indicativos de calidad asociados a este tipo de producción.

En este contexto, ha enmarco la estrategia de la huerta que el Ejecutivo gallego puso en marcha el pasado año y tiene como principal objetivo reforzar la posición de Galicia como referente en la producción hortícola de calidad, apostando por la sostenibilidad, la diversidad, el respeto por el medio ambiente, la innovación y la profesionalidad como palancas para ofrecer al mercado productos frescos y transformados saludables.