Movemento Sumar Galicia exige la dimisión de Rueda por su "negligente actuación" ante los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha reclamado la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su "negligente actuación" ante los incendios que asolaron la comunidad este verano, y por sus "insultantes e infames declaraciones" al "restar importancia" a los graves fuegos que devastaron amplias extensiones de territorio, no solo "matorrales y piedras".

Sumar Galicia considera "inaceptable" esas manifestaciones, "especialmente para los cientos de familias que ven como sus hogares y medios de vida están en riesgo", y cuando ahora se debe afrontar la recuperación del monte autóctono, "una tarea larga y compleja".

La formación ha incidido en que la prevención es "clave" y que los incendios "no se extinguen si no se trabaja durante todo el año para evitarlos". La presidenta de Movemento Sumar Galicia, Verónica Barbero, se ha preguntado "cómo es posible que un presidente minimice los incendios mientras familias pierden sus casas y el monte autóctono desaparece".

"¿Dónde están las políticas serias de prevención de las que debería estar hablando la Xunta?", ha cuestionado y ha advertido de que "es hora de abandonar el negacionismo climático y poner sobre la mesa soluciones reales y responsables".

Para Barbero, las declaraciones de Rueda "son un insulto a la realidad de las familias y a la profesionalidad de los bomberos", por eso ha advertido de que la responsabilidad del gobierno gallego "es clara" y se ve agravada por esas palabras del presidente, ignorando el "sufrimiento" y la gravedad del daño al territorio.

Por todo ello, Movemento Sumar Galicia reclama la dimisión "inmediata" del titular de la Xunta y un "cambio de rumbo que ponga en primer lugar la protección de las personas, de las comunidades y del territorio gallego".