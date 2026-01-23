Nicolás González (PSdeG) ampara el acuerdo Mercosur: "UE es el espacio de mayor seguridad alimentaria del mundo"

Archivo - El eurodiputado del PSOE, Nicolás González Casares, durante una entrevista para Europa Press, a 22 de mayo de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares ha asegurado que entiende la "legítima preocupación" del sector agroganadero gallego tras la firma del acuerdo UE-Mercosur, pero ha defendido que la Unión Europea es "el espacio de mayor seguridad alimentaria del mundo".

En rueda de prensa este viernes, el socialista ha vuelto a insistir en que "además de las salvaguardas, va a haber controles", por lo que ha querido "desechar el bulo" de que va a llegar "carne prácticamente podrida".

Así, ha insistido en que todo lo que entra "tiene controles" y no se va a poder vender nada "que no se pudiera vender en origen en la Unión Europea".

En este contexto, y después de que se decidiese enviar el tratado al Tribunal de Justicia Europea para valora la legitimidad, González Casares ha manifestado que lo importante es contar con "las salvaguardas aprobadas". Ahora, ha afirmado, "va a dar tiempo de que se aprueben en el pleno de febrero" y "estarán a tiempo con la ratificación por parte de algunos países del Mercosur".

"Lo que tenemos es que defender nuestra calidad. Si además tenemos salvaguardas y apoyos de las administraciones, el sector no tiene que sufrir porque en España ahora mismo se vende más carne de vacuno cada año", ha subrayado.

EL PP "NO SABE DÓNDE ESTÁ"

En esta línea, ha tachado de "engaño" que se diga que el Parlamento Europeo "solicitó la paralización del acuerdo", sino que lo que se votó fue que "se pida el dictamen al TJUE sobre la legalidad o no".

Ha insistido en que al Parlamento le compete "la aprobación o rechazo del acuerdo" y, en estos momentos, "lo que ha pasado es que esa votación se va a retrasar, pero no influirá en los procedimientos establecidos".

Así, ha lamentado que no sabe "dónde está" el PP en este asunto, ya que "un día vota una cosa y otro otra". Este mismo jueves, ha apuntado, los populares "reclamaban la aplicación provisional del acuerdo" e incluso el líder del PP Europeo "dijo que había que aplicarlo". "Ellos mismos no saben dónde están", ha reprochado.

En todo caso, tras reconocer que los profesionales del sector pueden tener una "legítima preocupación", ha vuelto a reivindicar este acuerdo ante el que se ha mostrado "esperanzado" porque, en su opinión, él quiere "una Galicia abierta, que se enfrenta a los desafíos, competitiva, que estrecha manos y abre puertas en un mundo cada vez más complejo".