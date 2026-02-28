Archivo - Una mujer alimenta a un ternero en la ganadería Bértolos e Serranos, a 19 de febrero de 2023, en Macedo, Friol, Lugo, Galicia (España). La ganadería Bértolos e Serranos produce leche para venta y para elaboración de quesos bajo marca propia. En - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Casi nueve de cada 10 mujeres en explotaciones gallegas realizan trabajo familiar, frente a siete de cada 10 hombres, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre la fuerza de trabajo en las explotaciones agrícolas de la comunidad.

En concreto, en 2023, el trabajo familiar en explotaciones agrícolas de Galicia tiene más peso para las mujeres que para los hombres, aunque en cifras absolutas participan más hombres.

Así, en total son 37.450 hombres y 26.564 mujeres. El trabajo regular familiar (titular + familia) alcanza a 26.791 hombres (supone aproximadamente el 71,5% del trabajo regular masculino) y a 22.659 mujeres (en torno al 85,3% del trabajo regular femenino).

De este modo, el trabajo familiar representa una parte más central del trabajo de las mujeres (alrededor de seis de cada siete mujeres en trabajo regular están en trabajo familiar) que del de los hombres (alrededor de siete de cada diez).

Por tanto, además, los hombres tienen más peso relativo en trabajo regular asalariado fijo (10.659 hombres frente a 3.905 mujeres), según los datos del IGE.

EVOLUCIÓN EN 20 AÑOS

Veinte años atrás, en 2003, prácticamente todo el trabajo regular de las mujeres era familiar (casi el 99%), y algo menos en hombres (casi el 97%).

Entre 2003 y 2023, las mujeres perdieron presencia en el trabajo agrícola regular y familiar, sobre todo como "familiares del titular". Sin embargo, entre las que permanecen aumenta el peso relativo como titulares y, sobre todo, como asalariadas fijas, y el trabajo familiar sigue siendo su eje, pero menos exclusivo que hace veinte años.

MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN

Frente a esto, la presencia femenina en la Administración autonómica gallega creció entre 2009 y 2024, tanto en volumen como en peso relativo, y se reforzó en todos los grandes ámbitos (sanidad, docencia, justicia), especialmente en los puestos no sanitarios de instituciones sanitarias.

De acuerdo con otra estadística del IGE, las mujeres pasaron de unas 60.400 a 78.700 (18.300 más, lo que supone un incremento aproximado del 30%).

Los hombres se mantuvieron prácticamente estables (con una ligera caída, de 28.878 a 28.521), mientras que el peso femenino en el empleo autonómico subió de dos tercios a casi tres cuartas partes.

En consellerías y organismos autónomos, las mujeres han pasado de 8.977 a 11.573 (+2.596, +29%) y subieron también en porcentaje, de ser ligera mayoría a mayoría clara.

En cuanto a instituciones sanitarias, las mujeres sanitarias suben de 19.956 a 28.286 (+8.330, +42%) y la feminización se acentuó aún más: de 77% a 82%.

Las mujeres no sanitarias en instituciones sanitarias se elevaron de 5.844 a 7.260 (+1.416, +24%), con ligera caída en hombres, de modo que creció su peso hasta casi siete de cada 10 puestos.

Respecto a docentes en docencia no universitaria, las mujeres subieron de 21.171 a 25.280 (+4.109, +19%), mientras los hombres bajaron algo. Así las cosas, la docencia no universitaria se feminizó más, con más de siete de cada 10 docentes.

Las no docentes en docencia no universitaria aumentaron de 2.686 a 4.118 (+1.432, +53%), al tiempo que los hombres también subieron, pero menos y ellas suponen en este ámbito por encima del 80% del total.

En justicia, las mujeres fueron de 1.787 a 2.186 (+399, +22%), con ligero descenso de hombres, de modo que pasó de dos tercios a algo más de siete de cada diez las plazas ocupadas por mujeres.

En resumen, entre 2009 y 2024, la Administración autonómica gallega no solo incorporó más mujeres en términos absolutos, sino que se feminizó más en todas las grandes áreas (sanidad, docencia, justicia, consellerías), con aumentos especialmente fuertes en sanitarias y docentes y en los cuerpos de apoyo (no sanitarios, no docentes).