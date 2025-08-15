La ola de incendios de Ourense mantiene confinadas a más de 300 personas en Monterrei, Oímbra y Cualedro

Bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Vences, en Monterrei (Ourense). - Rosa Veiga - Europa Press

Los grandes dependientes trasladados desde Chandrexa siguen en un centro de Ourense ciudad, y los residentes de A Mezquita han podido regresar

OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que asola a Ourense desde hace días y que ha forzado a fijar activar la 'Situación 2' en el ámbito provincial como medida preventiva ha dejado otra noche dura, con evacuaciones y el confinamiento de varios pueblos.

El 112 informaba en la pasada noche que habían sido evacuadas unas siete personas en Flariz (Monterrei) y desde Zamora se trasladaba que cientos de personas habían tenido que abandonar sus causas debido a un fuego que saltó debido a la provincia de Castilla y León por la tarde.

También hubo confinamientos. De hecho, el servicio de emergencias gallego ha actualizado la información esta mañana con un parte en el que constata que se mantiene el confinamiento en los pueblos de A Madalena (Monterrei), As Casas dos Montes (Oímbra) y Rebordondo (Cualedro).

En concreto, desde este jueves se mantienen bajo confinamiento los núcleos poblacionales de A Madanela (Monterrei), con 122 personas, As Casas dos Montes (Oímbra), con 142 personas, y Rebordondo (Cualedro), con 60 personas, siendo confinado este último pueblo durante las últimas horas de este jueves.

Los vecinos de Estevesiños y Vences, que este jueves tuvieron que resguardarse en sus casas, ya no se encuentran bajo confinamiento.

Además, durante la tarde de ayer también se procedió a la evacuación de unos 7 vecinos de Flariz (Monterrei).

MAYORES TRASLADADOS DE RESIDENCIAS

En cuanto a los mayores desalojados de Chandrexa de Queixa continúan a la espera de poder volver a su centro --fueron evacuados 25 grandes dependientes, que siguen en otro de Ourense ciudad, según han ratificado fuentes de Política Social a Europa Press-.

Mientras, el 112 y Política Social han concretado que 44 personas de la residencia de A Mezquita, que habían sido trasladadas a A Arnoia, ya pudieron regresar a su centro.